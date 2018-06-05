МАЗ на четвертом месте по продажам автобусов в России

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Объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) по итогам первого квартала составил 4159 единиц, что на 20% больше, чем годом ранее.

Топ-5, как отмечает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», производителей выглядит следующим образом:

  1. ПАЗ — 2128 автобусов (+4%);
  2. ЛИАЗ — 952 (+45%);
  3. НЕФАЗ — 240 (+42%);
  4. МАЗ — 185 (+9%);
  5. Yutong — 173 (в 5,2 раза).

Топ-5 лидеров модельного ряда:

  1. ПАЗ-3205 — 1240 автобусов;
  2. ПАЗ-3204 — 552;
  3. ЛИАЗ-5250 — 361;
  4. ЛИАЗ-5292 — 303;
  5. НЕФАЗ-5299 — 240.

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Тэги: МАЗ автобус авторынок

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