МАЗ на четвертом месте по продажам автобусов в России
Объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) по итогам первого квартала составил 4159 единиц, что на 20% больше, чем годом ранее.
Топ-5, как отмечает аналитическое агентство
- ПАЗ — 2128 автобусов (+4%);
- ЛИАЗ — 952 (+45%);
- НЕФАЗ — 240 (+42%);
- МАЗ — 185 (+9%);
- Yutong — 173 (в 5,2 раза).
Топ-5 лидеров модельного ряда:
- ПАЗ-3205 — 1240 автобусов;
- ПАЗ-3204 — 552;
- ЛИАЗ-5250 — 361;
- ЛИАЗ-5292 — 303;
- НЕФАЗ-5299 — 240.
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