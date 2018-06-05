МАЗ на четвертом месте по продажам автобусов в России

Объем российского рынка новых автобусов (без учета LCV) по итогам первого квартала составил 4159 единиц, что на 20% больше, чем годом ранее.

Топ-5, как отмечает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» , производителей выглядит следующим образом:

ПАЗ — 2128 автобусов (+4%); ЛИАЗ — 952 (+45%); НЕФАЗ — 240 (+42%); МАЗ — 185 (+9%); Yutong — 173 (в 5,2 раза).

Топ-5 лидеров модельного ряда: