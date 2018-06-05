Государство покроет проценты по кредитам семи белорусским предприятиям

/ Экономика
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Белорусскому металлургическому заводу, Бобруйскому заводу тракторных деталей и агрегатов, «Гомсельмашу», «Минск Кристаллу», «Здравушке-милк», «Ольсе» и «Бабушкиной крынке» будет возмещена часть процентов, уплаченных в 2018 году за пользование банковскими кредитами.

Это предусмотрено постановлением правительства от 2 июня.

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете, написано в сообщении пресс-службы.

Средства, выделяемые предприятиям, будут использоваться ими в 2018—2019 годах для реализации инвестиционных проектов.

Максимальная сумма возмещения в текущем году составит около 4,8 млн евро и 534 тыс. рублей.

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Тэги: банковский кредит белорусская промышленность БМЗ Совмин Город: Минск

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