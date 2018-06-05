Бегали по капотам машин: милиция задержала хулиганов с Зыбицкой

/ Происшествия
Просмотров: 116 Комментариев: 0

Столичные правоохранители оперативно задержали двух хулиганов, которые днем 3 июня на улице Левкова бегали по капотам автомобилей.

Фото pxhere.com

Задержанными оказались работники одного из заведений, расположенных на улице Зыбицкой.

В милиции они пояснили, что после тяжелой рабочей ночи решили отдохнуть. Перебрав со спиртным, они запрыгнули на капоты машин и пробежались по близстоящим автомобилям — поврежденными оказались пять легковушек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 («Хулиганство») УК, санкции которой предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: хулиганство Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

«Нанес удар кулаком в лицо». Милиционера признали виновным, но дело прекратили

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Три года колонии дрифтеру с площади Победы. Это много или мало?

Приехал жениться, а попал в неприятности

Приехал жениться, а попал в неприятности

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Белорусского вора в законе Паштета судят за хулиганство

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте