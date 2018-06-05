Бегали по капотам машин: милиция задержала хулиганов с Зыбицкой

Столичные правоохранители оперативно задержали двух хулиганов, которые днем 3 июня на улице Левкова бегали по капотам автомобилей.

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Задержанными оказались работники одного из заведений, расположенных на улице Зыбицкой.

В милиции они пояснили, что после тяжелой рабочей ночи решили отдохнуть. Перебрав со спиртным, они запрыгнули на капоты машин и пробежались по близстоящим автомобилям — поврежденными оказались пять легковушек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 («Хулиганство») УК, санкции которой предусматривают наказание до шести лет лишения свободы.