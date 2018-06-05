Беларусь заработала на экспорте сельхозпродукции более миллиарда долларов

За четыре месяца года наша страна экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 1 млрд 644 млн долларов, что на 9,3% больше, чем годом ранее.

Агропромышленный комплекс Беларуси за пять месяцев демонстрирует положительную динамику развития, передает БелаПАН слова министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Так, валовая продукция по всем категориям возросла на 3,5%, в общественном секторе на 4,1%. Обеспечен прирост производства молока на 80 тыс. тонн, мяса — на 8 тыс. тонн. Дополнительно на молочные предприятия реализовано продукции на 60 тыс. тонн молока, на мясоперерабатывающие предприятия — на 40 тыс. тонн мяса.

Министр добавил, что номинальная заработная плата сельчан выросла на 14%, а производительность труда — на 22%.