На жителя Россон завели уголовное дело — подстрекал к даче взяток

Как было установлено, 31-летний житель Россон настойчиво уговаривал знакомого витебчанина, которого лишили прав в 2009 году за управление в состоянии алкогольного опьянения, дать взятку должностным лицам ГАИ.

В конце декабря прошлого года подстрекатель получил от него 16 тыс. российских рублей и бутылку коньяка стоимостью 500 российских рублей, но обещанное содействие не совершил, передает пресс-служба КГК.

В его криминальной биографии это не первый опыт подстрекательства к даче взятке должностным лицам.

На мошенника завели уголовное дело. Сейчас он арестован.