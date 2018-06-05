На жителя Россон завели уголовное дело — подстрекал к даче взяток

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Как было установлено, 31-летний житель Россон настойчиво уговаривал знакомого витебчанина, которого лишили прав в 2009 году за управление в состоянии алкогольного опьянения, дать взятку должностным лицам ГАИ.

В конце декабря прошлого года подстрекатель получил от него 16 тыс. российских рублей и бутылку коньяка стоимостью 500 российских рублей, но обещанное содействие не совершил, передает пресс-служба КГК.

В его криминальной биографии это не первый опыт подстрекательства к даче взятке должностным лицам.

На мошенника завели уголовное дело. Сейчас он арестован.

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Тэги: дача взятки подстрекательство к даче взятки мошенник Город: Россоны

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