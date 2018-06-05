ГУВД не будет рассматривать электронные обращения по поводу нарушений ПДД

/ Общество
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Минская милиция не будет реагировать на электронные обращения горожан по поводу нарушений ПДД.

По мнению ГУВД Мингорисполкома, действие закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» не распространяется на сообщения об административных правонарушениях через электронную форму. Поэтому начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно.

«Поводами к началу административного процесса являются письменное либо устное заявление (заносится в протокол), подписанные физическим лицом», — говорится в разъяснении на сайте ГУВД.

До недавнего времени несовершенство законодательства не мешало ГАИ Минска реагировать на электронные обращения. Активисты даже разработали алгоритм подачи обращения для тех, кто хочет сообщить о неправильной парковке или другом нарушении ПДД. Например, у проекта #мотолькопомоги есть специальная инструкция о том, как сообщить о нарушении.

«Уверен, заявление ГУВД связано с нашей работой. Сервис пользовался спросом и с каждым месяцем росли посещаемость и количество обращений», — рассказал Naviny.by автор проекта Антон Мотолько.

Что же делать теперь? ГУВД рекомендует обращаться в дежурную часть ближайшего районного управления (отдела) внутренних дел либо сообщить о правонарушении по телефону 102.

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Тэги: ГАИ парковка ГУВД Персона: Антон Мотолько Город: Минск

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