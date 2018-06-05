ГУВД не будет рассматривать электронные обращения по поводу нарушений ПДД

Минская милиция не будет реагировать на электронные обращения горожан по поводу нарушений ПДД.

По мнению ГУВД Мингорисполкома, действие закона «Об обращениях граждан и юридических лиц» не распространяется на сообщения об административных правонарушениях через электронную форму. Поэтому начать административный процесс по электронному обращению фактически невозможно.

«Поводами к началу административного процесса являются письменное либо устное заявление (заносится в протокол), подписанные физическим лицом», — говорится в разъяснении на сайте ГУВД.

До недавнего времени несовершенство законодательства не мешало ГАИ Минска реагировать на электронные обращения. Активисты даже разработали алгоритм подачи обращения для тех, кто хочет сообщить о неправильной парковке или другом нарушении ПДД. Например, у проекта #мотолькопомоги есть специальная инструкция о том, как сообщить о нарушении.

«Уверен, заявление ГУВД связано с нашей работой. Сервис пользовался спросом и с каждым месяцем росли посещаемость и количество обращений», — рассказал Naviny.by автор проекта Антон Мотолько.

Что же делать теперь? ГУВД рекомендует обращаться в дежурную часть ближайшего районного управления (отдела) внутренних дел либо сообщить о правонарушении по телефону 102.