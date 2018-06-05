Оппозиционерка укусила посетителя ресторана возле Куропат

Захар ЩЕРБАКОВ / / Общество
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Участники акции не пропускали его пообедать.


«Не кабак, а музей». В Куропатах протестовали против открытия ресторана

Мужчина средних лет попытался въехать на территорию открывшегося возле Куропат комплекса, однако был вынужден остановиться из-за протестующих активистов, передает БелаПАН. Он требовал пропустить его автомобиль, потому что «приехал кушать».

Поняв, что его не пропустят, мужчина попытался оттеснить протестующих, но проехать ему не дали. После этого одна из протестующих его укусила.

Когда активисты попытались объяснить ему смысл своего протеста, посетитель заявил, что «вся Беларусь усыпана костями, поскольку через нее прошла не одна мировая война». При этом мужчина сказал, что в Куропатах людей «расстреливали поляки и немцы». На призыв протестующих прислушаться к народу, мужчина заявил: «Это вы — народ? Вы проплачены американцами, вы не белорусы, а польские, американские и германские наемники».

Спустя полчаса препирательств мужчина прошел в ресторан, оставив автомобиль посреди дороги перед воротами.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты акция протеста белорусская оппозиция Город: Минск

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