Посетитель ресторана возле Куропат обругал протестующих

Участники акции не пропускали его поужинать.

Мужчина средних лет попытался въехать на территорию открывшегося возле Куропат комплекса, однако был вынужден остановиться из-за протестующих активистов, передает БелаПАН . Он требовал пропустить его автомобиль, потому что «приехал кушать».

Поняв, что его не пропустят, мужчина попытался оттеснить протестующих, но проехать ему не дали. После этого мужчина заявил, что одна из протестующих его укусила.

Когда активисты попытались объяснить ему смысл своего протеста, посетитель заявил, что «вся Беларусь усыпана костями, поскольку через нее прошла не одна мировая война». При этом мужчина сказал, что в Куропатах людей «расстреливали поляки и немцы». На призыв протестующих прислушаться к народу, мужчина заявил: «Это вы — народ? Вы проплачены американцами, вы не белорусы, а польские, американские и германские наемники».

Спустя полчаса препирательств мужчина прошел в ресторан, оставив автомобиль посреди дороги перед воротами.