В Бресте запретили митинг против строительства аккумуляторного завода

Брестские власти запретили митинг в связи со строительством аккумуляторного завода, намеченный на 10 июня в центре города, на площади Ленина, с целью выразить протест в отношении строительства предприятия, которое возводится без учета мнения жителей Бреста и Брестского района. Заявителями митинга выступили трое брестчан.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, основанием для отказа стало решение горисполкома, в соответствии с которым на площади Ленина не допускается проведение массовых мероприятий.

Правозащитник напомнил, что ранее по аналогичной причине Брестский горисполком запретил митинг против аккумуляторного завода, который планировался на 31 марта на площади Свободы, а также демонстрацию и митинг «Марш против свинца» 3 июня. Планировалось, что демонстранты от перекрестка бульвара Космонавтов и проспекта Машерова пройдут по бульвару Космонавтов, улицам Гоголя и Советской до площадки у кинотеатра «Беларусь». Там должен был состояться митинг. Эти площадки также находятся в центре Бреста.

«Я считаю, горисполком специально создал формальные поводы для запрета акций в центре города по заявлению граждан. И это грубое нарушение права людей на мирные собрания и свободное выражение своего мнения, — заявил Кисляк. — Запреты данных мероприятий будут обжалованы сначала в суде, а затем в Комитете ООН по правам человека».

Строит аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ комиссии была направлена жалоба на имя президента.