Беларусь выдала России активиста оппозиции, а там его приговорили к двум годам

Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост в социальной сети с критикой Владимира Путина.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет, сообщает Svoboda.org со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора».

Жителю города Торопец назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы онлайн и изъяли системный блок компьютера.