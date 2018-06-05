Беларусь выдала России активиста оппозиции, а там его приговорили к двум годам

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Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост в социальной сети с критикой Владимира Путина.

Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет, сообщает Svoboda.org со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора».

Жителю города Торопец назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы онлайн и изъяли системный блок компьютера.

Член оппозиционной к Путину партии «Яблоко» пытался получить политическое убежище в Украине, однако ему отказали. Также он попытался остаться в Беларуси, но из нашей страны его выдали российским правоохранителям.

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Тэги: российская оппозиция Беларусь-Россия Персона: Владимир Егоров Город: Тверь

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  • Уряяяя!!! Запретили молочку из Беларуси. Срепов и Духана малоВатно в ней. а вот Китай - Большой Друг. Большой Наглый Друг. За бесценок и "доширак" поглощает нефть и газ. Запрети его - в дыню даст.