Беларусь выдала России активиста оппозиции, а там его приговорили к двум годам
Суд в Тверской области приговорил к двум годам лишения свободы условно активиста Владимира Егорова за пост в социальной сети с критикой Владимира Путина.
Его признали виновным в публичных призывах к экстремизму через интернет, сообщает
Жителю города Торопец назначили испытательный срок на 3 года. Также ему запретили публиковать материалы онлайн и изъяли системный блок компьютера.
Член оппозиционной к Путину партии «Яблоко» пытался получить политическое убежище в Украине, однако ему отказали. Также он попытался остаться в Беларуси, но из нашей страны его
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