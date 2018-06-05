Стало известно место встречи Трампа с главой КНДР

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в отеле Capella на острове Сентоса.

Историческая встреча между лидерами США и Северной Кореи состоится на южном острове Сентоса в Сингапуре, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

UPDATE: The venue for the Singapore summit between @POTUS and Leader Kim Jong Un will be the Capella Hotel on Sentosa Island. We thank our great Singaporean hosts for their hospitality. — Sarah Sanders (@PressSec) 5 июня 2018 г.

Она поблагодарила Сингапур за помощь в организации исторического саммита.

Фото: grandluxuryhotels.com

Первая встреча Трампа с Ыном состоится 12 июня. Ранее она была под угрозой из-за, по мнению Вашингтона, «враждебных высказываний» северокорейского лидера.