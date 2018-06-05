У Трампа назвали точное место встречи с главой КНДР
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет в отеле Capella на острове Сентоса.
Историческая встреча между лидерами США и Северной Кореи состоится на южном острове Сентоса в Сингапуре, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.
Она поблагодарила Сингапур за помощь в организации исторического саммита.
Первая встреча Трампа с Ыном состоится 12 июня. Ранее она была под угрозой из-за, по мнению Вашингтона, «враждебных высказываний» северокорейского лидера.
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