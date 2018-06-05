В жилищном кооперативе Кобрина похищали деньги дольщиков

/ Происшествия
Просмотров: 76 Комментариев: 0

За хищение с использованием служебных полномочий осуждены две ранее не судимые жительницы Кобрина: бывшие председатель и бухгалтер жилищного кооператива.

С 2014-го по 2016 год председатель и бухгалтер путем перечисления с банковских счетов кооператива завладели более чем 93 млн неденоминированных рублей, передает БелаПАН.

Cуд Березовского района признал их виновными 30 марта. Бывший председатель кооператива приговорена к четырем годам лишения свободы, бывший бухгалтер — к пяти годам лишения свободы. У них конфисковано имущество, также они лишены права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет. К наказанию суд применил отсрочку исполнения на два года. С обвиняемых взыскан причиненный жилищному кооперативу ущерб.

5 июня судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда удовлетворила апелляционный протест гособвинителя по делу. Протест был принесен в связи с тем, что судом первой инстанции была необоснованно применена отсрочка исполнения дополнительного наказания: лишение обвиняемых права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: жилищный кооператив деньги дольщиков долевое строительство Город: Кобрин

Другие материалы на эту тему:

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков

Более 200 свидетелей. Cудят коммерсанта, обманувшего дольщиков

Смогут ли белорусы построить квартиры по президентским ценам?

Смогут ли белорусы построить квартиры по президентским ценам?

Рынок долевого строительства начинает оживать

Рынок долевого строительства начинает оживать

Возможностей долевого строительства на всех очередников не хватит

Возможностей долевого строительства на всех очередников не хватит

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте