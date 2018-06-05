В жилищном кооперативе Кобрина похищали деньги дольщиков

За хищение с использованием служебных полномочий осуждены две ранее не судимые жительницы Кобрина: бывшие председатель и бухгалтер жилищного кооператива.

С 2014-го по 2016 год председатель и бухгалтер путем перечисления с банковских счетов кооператива завладели более чем 93 млн неденоминированных рублей, передает БелаПАН .

Cуд Березовского района признал их виновными 30 марта. Бывший председатель кооператива приговорена к четырем годам лишения свободы, бывший бухгалтер — к пяти годам лишения свободы. У них конфисковано имущество, также они лишены права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет. К наказанию суд применил отсрочку исполнения на два года. С обвиняемых взыскан причиненный жилищному кооперативу ущерб.

5 июня судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда удовлетворила апелляционный протест гособвинителя по делу. Протест был принесен в связи с тем, что судом первой инстанции была необоснованно применена отсрочка исполнения дополнительного наказания: лишение обвиняемых права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.

Приговор вступил в законную силу.