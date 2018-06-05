На директора могилевского предприятия завели уголовное дело

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Руководитель одного из деревообрабатывающих предприятий Могилева обвиняется во взяточничестве.

Прокуратура Могилевской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя, передает БЕЛТА.

В 2017 году он систематически принимал взятки за благоприятное решение вопросов о перечислении денег в счет образовавшейся у предприятия перед одной из могилевских коммерческих структур кредиторской задолженности по ранее заключенному договору.

Во время предварительного расследования установлено четыре эпизода противоправной деятельности руководителя. Прокурор пришел к выводу об обоснованности предъявленного обвинения.

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Тэги: взяточничество взятки директор уголовное дело Город: Могилев

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