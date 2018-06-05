МЧС: из-за пожара в Чернобыльской зоне радиационный фон не повысился

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В приграничных районах Беларуси в зоне влияния ЧАЭС 5 июня радиационная обстановка была стабильна.

Фото: dsns.gov.ua

Такую информацию предоставил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Радиационный фон мог повыситься из-за пожара в чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины. Огнем были охвачены около 10 га леса. Однако направление ветра «северо-запад» не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Беларуси.

По состоянию на 22:00 5 июня наблюдается пожар отдельными ячейками на общей площади около 6 га. К тушению пожара привлечены 34 единицы техники и 153 человека, сообщает Государственная служба Украины  по чрезвычайным ситуациям.

Белгидромет с 5 июня усиливает режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области.

dsns.gov.ua

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Тэги: ЧАЭС пожар МЧС радиация

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