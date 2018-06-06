Лукашенко пожелал шведскому королю здоровья, а гражданам страны — счастья и мира

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Швеции Карла XVI Густава с Национальным днем Швеции.

Лукашенко отметил, что Беларусь всегда стремилась к расширению взаимовыгодного сотрудничества ради роста благосостояния народов обеих стран. «В этот знаменательный для вашей страны день искренне желаю Вам крепкого здоровья и осуществления планов, а всем шведским гражданам — счастья и мира», — говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба белорусского лидера.

28 мая на пресс-конференции в Минске посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон подчеркнула, что в Швеции очень довольны назначением нового белорусского посла и надеются на активизацию диалога.

22 мая Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в Швеции Дмитрия Мирончика, который с февраля 2014 года занимал должность пресс-секретаря МИД Беларуси.

Напомним, что в последнее десятилетие в отношениях между Беларусью и Швецией было не всё гладко. В 2012 году между странами разразился дипломатический скандал. В июле того года одномоторный самолет, которым управляли сотрудники шведской PR-компании Studio Total, нарушил воздушное пространство Беларуси. Экипаж сбросил над Ивенцом и окраиной Минска сотни плюшевых медведей.

1 августа 2012 года МИД Швеции получил уведомление о высылке из Беларуси своего посла Стефана Эрикссона. В ответ на это шведская сторона потребовала от белорусских дипломатов покинуть Стокгольм. Посольство Беларуси в Швеции вновь официально открылось 15 ноября 2017 года.