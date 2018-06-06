В Минске появятся улица Алеся Дудара и парк Чингиза Айтматова

Минский горсовет присвоил названия проектируемым улицам и паркам города. Решение опубликовано на сайте Национального центра правовой информации.

В границах Партизанского проспекта, улиц Кулешова и Шишкина появится улица имени пограничника, Героя Советского Союза Евгения Мирковскога.

От улицы Янки Лучины до улицы Чижевских проектируемая улица получит имя белорусского деятеля, ученого Аркадия Смолича.

Проектируемая улица № 5 Игуменского тракта до улицы Чижевских будет называться «улица Владимира Оловникова» в честь композитора, народного артиста БССР, почетного гражданина города Минска Владимира Оловникова.

Улица белорусского поэта, критика и переводчика Алеся Дудара появится на месте проектируемой улицы №7 от Игуменского тракта до проектируемой улицы №3.

Пешеходная зона от Свято-Духова кафедрального собора до улицы Максима Богдановича получит название «Козьма-Демьяновский спуск», а парк в границах улиц Плеханова, Ванеева и Яна Райниса - имя классика русской и киргызскай литературы Чингиза Айтматова.

Еще один парк в границах улицы Долгобродской, переулка Козлова, Слепянской водной системы назовут именем белорусского государственного деятеля Александра Герасименко.