В Витебске задержали подозреваемых в краже туй, высаженных на субботнике

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Милиция задержала двух подозреваемых в краже нескольких десятков декоративных туй, высаженных на последнем городском субботнике на Московском проспекте и улице Чкалова в Витебске.

Фото Юрия Шепелева / news.vitebsk.cc

Первый подозреваемый — местный житель 1978 года рождения. Он не отрицал свою причастность к краже деревьев и признался, что был пьян.

Туи по улице Чкалова он украл вместе с мужчиной 1990 года рождения.

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Именно более молодой напарник занимался сбытом туй – продавал деревья в микрорайоне Билево по цене значительно ниже рыночной.

В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 205 ч.1 УК, передает БЕЛТА.

Напомним, в Витебске с 23 мая по 2 июня пропали около полусотни шаровидных туй от домов №13 к. 1 по Московскому проспекту и №1/17 по улице Чкалова. Деревья были высажены на городском субботнике. Как сообщали местные СМИ, во время субботника на Московском проспекте работал и принимал участие в посадке деревьев председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин.

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Тэги: кража туи Персона: Виктор Николайкин Город: Витебск

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