Китайские военные научат белорусов бороться с коррупцией

С 6 по 8 июня в Беларуси находится китайская военная делегация.

Возглавляет делегацию замсекретаря Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Ян Чэнси, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В ходе визита планируется обменяться опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах двух стран, провести рабочую встречу с представителями органов военного управления Вооруженных сил, а также переговоры с руководством белорусского оборонного ведомства.