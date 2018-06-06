Китайские военные научат белорусов бороться с коррупцией

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С 6 по 8 июня в Беларуси находится китайская военная делегация.

Возглавляет делегацию замсекретаря Комиссии по проверке дисциплины Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Ян Чэнси, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

В ходе визита планируется обменяться опытом в сфере противодействия коррупции, поддержания дисциплины и правопорядка в вооруженных силах двух стран, провести рабочую встречу с представителями органов военного управления Вооруженных сил, а также переговоры с руководством белорусского оборонного ведомства.

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Тэги: армия Китай Персона: Ян Чэнси

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