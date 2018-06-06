В Щучинском районе очевидец спас тонущего мужчину

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В городском поселке Острино Щучинского района вечером 5 июня очевидец спас тонущего человека. 55-летний мужчина решил искупаться, заплыл на середину пруда, но не рассчитал силы и, плывя назад к берегу, начал тонуть.

Водоем находится в ведении охотничьего и рыболовного хозяйства одного из предприятий. Именно его сотрудник — дежурный по объекту мужчина 1974 года рождения и спас утопающего.

В Беларуси с начала года утонули более 100 человек, почти половина из них — в мае

Он бросился в воду, вытащил купавшегося на берег и провел необходимые реанимационные мероприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Вскоре пострадавшего передали медикам. В организме тонувшего было около 1,6 промилле алкоголя.

Напомним, с начала года в Беларуси утонуло 102 человека, при этом только за май на воде погибли 45 человек.

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Тэги: ОСВОД утонул Город: Щучин

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