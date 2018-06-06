В Минской области совершено разбойное нападение на пенсионера. Один подозреваемый задержан, второй — разыскивается

Днем 5 июня в Столбцовский РОВД позвонил 79-летний житель деревни Денисы и сообщил, что около часа назад в его доме на него совершено нападение.

В незакрытый дом зашли двое мужчин и, угрожая ножом, начали требовать деньги. Они связали хозяина, ранили его ножом, похитили 3 тысячи рублей и скрылись.

Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован, сообщает УВД Миноблисполкома.

Милиция установила, что к преступлению могут иметь отношение двое ранее судимых сезонных рабочих местного сельхозпредприятия — 47-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района.

Выяснилось, что фигуранты на попутках направились в поселок Ивенец Воложинского района. Там приобрели спиртное, продукты и снова на попутном транспорте направились в деревню Шараи того же района. Там в 16:30 сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых.

Второй нападавший, по имеющимся сведениям, мог направиться в Минск. В данный момент ведется розыск ранее неоднократно судимого 48-летнего Романа Стаселовича, уроженца деревни Добовичи Ивьевского района Гродненской области.

Фото УВД Миноблисполкома

На вид ему около 50 лет, рост около 160-170 см, волосы темные и коротко пострижены. Был одет в черную майку, темные джинсы, обувь светлого цвета, имел сумку через плечо.

Любую информацию о местонахождении данного человека просят сообщить в УВД Минского облисполкома по телефонам: 8-017-229-05-90, 8-029-665-10-06, 8-029-614-14-46, 8-029-343-28-00. Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются.