Финансовая милиция вскрыла схему создания фирм-фантомов. Ущерб превысил 270 тысяч рублей

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Оперативники солигорской финансовой милиции установили группу злоумышленников и вскрыли схему создания ими фирм-фантомов. Ущерб от противоправной деятельности в виде неуплаченных в бюджет налогов превысил 270 тысяч рублей.

Фигуранты вербовали в асоциальной среде хозяев и руководителей виртуальных компаний. Подставным лицам платили от 100 до 300 долларов. Организаторы сопровождали нанятых подставных в исполкомы, налоговые инспекции и банковские учреждения.

После создания лжеструктуры злоумышленники получали полный контроль над бухгалтерской документацией, печатями и банковскими счетами. Таким образом, они имели возможность оформлять фиктивные бухгалтерские документы и распоряжаться деньгами, поступающими на счета лжефирм.

Для привлечения клиентов из реального сектора экономики злоумышленники рекламировали в определенных кругах свои услуги по оказанию содействия в уходе от уплаты налогов.

После оформления фиктивных документов о якобы совершенной сделке на расчетные счета подконтрольных фирм-фантомов поступали денежные средства, впоследствии их, как правило, обналичивали и возвращали клиенту за минусом оплаты своих услуг (3-5 процентов в зависимости от суммы). Проведение подложных документов по бухгалтерии реальных фирм давало возможность клиентам завышать затраты и тем самым уменьшать налогооблагаемую базу, что приводило к уклонению от уплаты налогов в бюджет.

Управлением Следственного комитета по Минской области в отношении группы лиц возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 234 Уголовного кодекса (лжепредпринимательство), наказание по которым предусматривает лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества, сообщает Комитет государственного контроля.

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Тэги: КГК лжепредпринимательство Город: Солигорск

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