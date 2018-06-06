На «Мисс Америка» отменят дефиле в бикини

Участницы конкурса красоты «Мисс Америка» больше не будут выходить на сцену в купальниках. Изменится и философия конкурса: претенденток на звание самой красивой девушки в США больше не будут оценивать по их физической привлекательности, пишет Би-би-си .

«Мы больше не конкурс красоты, теперь мы проводим соревнование», — заявила в интервью каналу Эй-би-си Гретхен Карлсон, бывшая победительница конкурса, которая в начале этого года возглавила его попечительский совет.

«Мы больше не будем судить участниц по внешности. Это очень важно», — сказала она.

Элемент конкурса, в котором участницы выходили на сцену в купальниках, будет заменен на серию интервью с претендентками на титул: их будут спрашивать об их увлечениях, уме и о том, как они понимают задачи обладательницы титула «Мисс Америка».

«К нам поступало много обращений от девушек, которые говорили: «Я бы очень хотела участвовать в вашей программе, но не хочу разгуливать на каблуках и в купальнике». Ну вот, теперь вам не придется этого делать», — пояснила Карлсон.

«Какая девушка не захочет обрести новые возможности, почувствовать себя сильной, получить навыки лидерства, возможность оплатить обучение и показать себя миру такой, какая она есть, саму свою душу?» — сказала Карлсон о новом формате конкурса.

«Именно по внутренним качествам мы теперь будем их судить», — добавила она.