В Дубае откроют генеральное консульство Беларуси

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в 2018 году будет открыто генеральное консульство Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня № 421, сообщает пресс-служба правительства.

С начала года Беларусь закрыла посольство в Эфиопии и открыла в Кении. Также были приняты решения о закрытии генерального консульства Республики Беларусь в Милане (Италия) и в польском Гданьске. В Алматы 1 марта закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане. Также в этом году будет закрыто генконсульство Беларуси в Одессе (Украина).