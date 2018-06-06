В Дубае откроют генеральное консульство Беларуси

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В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в 2018 году будет открыто генеральное консульство Республики Беларусь. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 5 июня № 421, сообщает пресс-служба правительства.

С начала года Беларусь закрыла посольство в Эфиопии и открыла в Кении. Также были приняты решения о закрытии генерального консульства Республики Беларусь в Милане (Италия) и в польском Гданьске. В Алматы 1 марта закрыто отделение посольства Беларуси в Казахстане. Также в этом году будет закрыто генконсульство Беларуси в Одессе (Украина).

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Тэги: Беларусь-ОАЭ Город: Дубай

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