Минский областной этап конкурса «АвтоЛеди-2018» пройдет 8 июня в Заславле

8 июня в Заславле на рыночной площади состоится Минский областной этап республиканского молодежного конкурса «АвтоЛеди-2018».

За титул «АвтоЛеди Минщины-2018» поборются 13 автолюбительниц из Борисова, Воложина, Вилейки, Дзержинска, Жодино, Логойска, Мяделя, Слуцка, Солигорска, Столбцов, Узды и Червеня — победительницы одноименных районных этапов соревнований, девушки совершенно разных профессий, которых объединяет любовь к автомобилям и скорости.

Девушки планируют удивлять жюри и зрителей не только изяществом и элегантностью, но и чётким маневрированием — поворотами, разворотами, перестраиваниями: им предстоит преодолеть три конкурсных испытания («Леди за рулем», «Я — Леди!», «Леди опытный водитель»), по итогам которых лучшая девушка-водитель представит столичный регион в финале республиканского конкурса.

Всех участниц и болельщиков ждут показательные выступления от байкеров, музыкальный подарок от гостя мероприятия МС SAVA, выступление творческих коллективов Заславля, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях проведут волонтеры областной организации Красного Креста.

Организаторы мероприятия — Минская областная организации БРСМ, ГАИ УВД Миноблисполкома и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблиспоклома.

В 2016 и 2017 годах победу в республиканском финале конкурса «АвтоЛеди» одерживали уроженки Минской области: в 2016-м титул главной «АвтоЛеди» страны перешел представительнице Клецкого района Елене Пацелиной, директору ЧТУП «КлецкТорг», водителю уже на сегодня с 13-летним стажем.

Затем лучшей «АвтоЛеди» Беларуси стала Вероника Романова из Заславля. Прямо во время торжественной церемонии награждения ее бойфренд, который вдохновлял любимую на победу, предложил девушке руку и сердце. Сегодня молодая семья ждет пополнение — двойню!