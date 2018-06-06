ГАИ Минской области разыскивает очевидцев ДТП в Боровлянах: «Мерседес» сбил велосипедиста

В деревне Боровляны Минского района 1 июня около 9:40 недалеко от магазина «Родны Кут» на улице Фрунзенской неустановленный водитель на «Мерседесе» черного цвета совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Последнему были причинены телесные повреждения, сообщает УВД Минского облисполкома.

После этого водитель «Мерседеса» покинул место ДТП. Регистрационный знак автомобиля не установлен.

Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить по телефонам: 229-06-17, 204-42-44, 80296501836 либо 102.