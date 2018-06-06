ГАИ Минской области разыскивает очевидцев ДТП в Боровлянах: «Мерседес» сбил велосипедиста

/ Происшествия
Просмотров: 277 Комментариев: 0

В деревне Боровляны Минского района 1 июня около 9:40 недалеко от магазина «Родны Кут» на улице Фрунзенской неустановленный водитель на «Мерседесе» черного цвета совершил наезд на 15-летнего велосипедиста. Последнему были причинены телесные повреждения, сообщает УВД Минского облисполкома.

После этого водитель «Мерседеса» покинул место ДТП. Регистрационный знак автомобиля не установлен.

Госавтоинспекция Минской области просит всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить по телефонам: 229-06-17, 204-42-44, 80296501836 либо 102.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: ДТП

Другие материалы на эту тему:

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

Водитель, сбивший людей у ТЦ «Замок», осужден на 5 лет колонии

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

«Никакими деньгами не восполнить потерю». Судят водителя за ДТП у ТЦ «Замок»

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте