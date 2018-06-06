Генпрокурор: обсуждается введение уголовной и материальной ответственности за ложную информацию в интернете
В Беларуси рассматривается возможность введения ответственности за ложную информацию в интернете, в том числе когда ее источником является аноним. Об этом рассказал генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.
По его словам, речь идет не только об административной, но уголовной и материальной ответственности, передает
На данный момент в Беларуси предусмотрена гражданская и уголовная ответственность за клевету.
Как отметил Александр Конюк, СМИ должны предоставлять проверенный контент.
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