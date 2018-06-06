Защитники Куропат читали стихи возле входа в развлекательный комплекс

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Оппозиционерка укусила посетителя ресторана возле Куропат

Днем 6 июня защитники Куропат устроили чтение стихов возле входа в развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим». В нем участвовали восемь человек. Они прочли несколько стихотворений Ларисы Гениуш и Надежды Демидовской, посвященных теме репрессий в Беларуси.

На территорию комплекса периодически въезжают машины, в том числе с продуктами. Некоторым из них активисты преграждают дорогу. На въезде в комплекс по-прежнему висит табличка «Закрыто».

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции против открытия комплекса. 5 июня одна из активисток укусила мужчину, который приехал к ресторану и говорил, что хочет в нем покушать.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл

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