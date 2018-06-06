Владельцы лишенной лицензии B&B Insurance продают компанию

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи появилось объявление о продаже 65,5% акций ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко».

Индикативная заявка размещена 29 мая на 90 дней и включает 79548 ценных бумаг компании. Цена одной акции составляет 3,19 белорусских рубля.

Всего владельцы хотят выручить 253.758,12 руб за 65,5%.

Напомним, Министерство финансов Беларуси 11 апреля 2018 года прекратило действие специального разрешения на право осуществления страховой деятельности одного из крупнейших частных страховщиков ОАО «Би энд Би иншуренс Ко». Решение было принято в связи с истечением сроков, отведенных для исполнения страховщиком требования по наличию на счетах в банках Беларуси необходимых денежных средств.

ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» работает на белорусском рынке с 1995 года и является одним из крупнейших частных страховщиков страны.

На начало 2017 года акционерами «Би энд Би иншуренс Ко» были три юридических лица — ОАО «Мозырский НПЗ» (35% акций), ООО «Транс Евро Консалтинг & Файнэнс» (34,53%) и ЧУП «Торговый дом «Белфут» (30,47%).