В Бресте подали заявку на проведение нескольких пикетов против аккумуляторного завода

Заявку на проведение семи пикетов против строительства аккумуляторного завода была подана 5 июня в Брестский горисполком. Заявителями акций выступают трое брестчан, в том числе правозащитник Роман Кисляк.

Двухчасовые пикеты планируются 22, 23, 25, 27, 28, 29 и 30 июня на пешеходной площадке на одной из улиц в центре Бреста.

«Местная власть должна разрешить эти пикеты, они заявлены на месте, где решением горисполкома не запрещено проведение массовых мероприятий, — заявил БелаПАН Кисляк. — Мы хотим донести информацию об опасном строящемся объекте до максимально большего количества брестчан и заручиться их поддержкой для прекращения стройки».

Ранее в Брестский горисполком были поданы заявки на проведение в центре города трех акций против аккумуляторного завода: двух митингов (31 марта и 10 июня) и демонстрации и митинга «Марш против свинца» (3 июня). Власть запретила их на основании того, что в соответствии с решением горисполкома на этих площадках не допускается проведение массовых мероприятий.

Строит аккумуляторный завод на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.