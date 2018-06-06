В Пуховичах построят полигон твердых коммунальных отходов

Решение о привлечении займа Европейского банка реконструкции и развития в размере до 5 млн евро принял президент Беларуси.

Заем привлекается в 2018 - 2021 годах для для строительства нового регионального полигона твердых коммунальных отходов и модернизации систем сбора отходов в Пуховичском и Червенском районах, сообщает пресс-служба президента.

Провести переговоры и подписать соглашение с ЕБРР уполномочено Министерство иностранных дел. Погашать заем и контролировать целевое использование будет правительство Беларуси.

Проект ЕБРР предполагает строительство полигона для приема твердых бытовых отходов в Пуховичах. На эти цели будет выделен кредит в размере 5 млн евро под государственную гарантию на сооружение первого в стране регионального полигона для захоронения ТБО с соответствующей инфраструктурой, отвечающего нормативам ЕС.



Новый полигон будет размещен в поселке Дружный примерно в 45 км от Минска и обеспечит потребности Пуховичского и Червенского районов Минской области, говорится в описании проекта.

Средства кредита ЕБРР пойдут на последующее кредитование нового регионального предприятия по сбору и вывозу ТБО, создаваемого для эксплуатации этого нового полигона и систем сбора и вывоза ТБО на территории двух вышеупомянутых районов. В порядке софинансирования проекта ожидается предоставление одним или несколькими международными донорами инвестиционного гранта в сумме 2 млн евро.