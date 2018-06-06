Бывшего директора ИК № 5 будут судить за взятку в 207 тысяч евро

Прокуратура Брестской области направила в суд Ивацевичского района уголовное дело в отношении бывшего директора исправительного учреждения № 5, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 430 УК.

Обвиняемому инкриминировано то, что он, будучи должностным лицом, «действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207.365 евро». Предметом такой договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на белорусском предприятии, сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Обвиняемый находится под стражей.