Муж Домрачевой: в ближайшие пару недель Дарья решит, продолжит ли она выступать

Супруг Дарьи Домрачевой, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что белорусская спортсменка в ближайшие пару недель определится, продолжит ли она карьеру. Об этом он заявил в интервью изданию VG.

«Общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель», — сказал Бьорндален о Домрачевой.

Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная среди женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Домрачевой присвоено звание «Герой Беларуси» — она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей государственной награды.