В Беларуси стало безопаснее жить

Беларусь улучшила позиции в рейтинге миролюбия, который отражает уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Наша страна находится на 101 месте из 163 стран, включенных в индекс. В прошлом году Беларусь находилась на 103 месте.

Наши соседи на западе и севере входят в относительно безопасную группу. Польша занимает 32-е место, Литва - 36-е, Латвия - 31-е. Все плохо на востоке и юге. У России 154-е место, у Украины - 152-е.

«Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index) разработан социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета. Индекс является попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания.

Уровень безопасности проживания оценивается исследовательской командой по 23 индикаторам, в том числе отношениям с соседними странами, степени недоверия между гражданами, проценту беженцев от общей численности населения, уровеню уважения прав человека и многим другим. Далее оценки группируются по двум взвешенным подиндексам: внутреннее миролюбие и внешнее миролюбие.