В Верховной раде хотят запретить трансляции в Украине ЧМ по футболу

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Украинский парламент может запретить трансляции на территории страны матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 15 июня по 14 июля на полях России.

Фото pxhere.com

Сегодня Комитет Рады по вопросам свободы слова поддержал проект соответствующего постановления.

Видеофакт. Немец на тракторе с домом-бочкой едет по Беларуси на ЧМ по футболу

Как указано в документе, трансляция матчей планетарного первенства «нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.

Белтелерадиокомпания планирует показать все поединки в прямом эфире.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: Украина Верховная Рада футбол-ЧМ-2018

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