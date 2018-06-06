В Верховной раде хотят запретить трансляции в Украине ЧМ по футболу

Украинский парламент может запретить трансляции на территории страны матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет с 15 июня по 14 июля на полях России.

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Сегодня Комитет Рады по вопросам свободы слова поддержал проект соответствующего постановления.

Как указано в документе, трансляция матчей планетарного первенства «нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Российской Федерацией части территории Украины».

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Саранск, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Волгоград и Самара.

Белтелерадиокомпания планирует показать все поединки в прямом эфире.