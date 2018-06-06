Видеофакт. В Донецке разбился преемник «Моторолы» Владимир Жога

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В дорожно-транспортном происшествии, произошедшем во вторник, пятого июня, в Донецке в районе площади Свободы разбился мотоциклист.

Фото с сайта Fortunacom.com

Как стало известно позже, байком управлял комбат «Спарты» Владимир Жога («Воха»), который стал командиром этого подразделения после гибели Арсена Павлова («Моторола»).

 

Жога был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, а вот его пассажирка погибла на месте аварии.

В настоящее время, по данным донецких медиков, «Воха» находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Тэги: ДНР Персона: Владимир Жога Город: Донецк

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