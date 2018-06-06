У защитников Куропат милиция забрала палатки

Сотрудники милиции забрали палатку у участников акции протеста в Куропатах.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, когда люди прибыли к месту акции с палаткой, к ним подошли сотрудники милиции в штатском, попросили показать, что у них в руках, и забрали палатку.

По словам политика, у протестующих забрали и вторую палатку, которая простояла около 10 минут.

6 июня в отношении защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении правил дорожного движения. Их, в частности, обвиняют в нарушении пункта 17.1 ПДД в связи с нахождением пешеходов на проезжей части.