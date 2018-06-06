На акции возле Куропат задержана корреспондент «Белсата» Екатерина Андреева

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Милиция задержала корреспондента польского телеканала для Беларуси «Белсат» Екатерину Андрееву во время интернет-эфира, который она вела с акции против открытия развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим» возле урочища Куропаты, сообщает телеканал.

Скриншот сайта телеканала Белсат

Инцидент произошел 6 июня около 16:30. «Сотрудник милиции в штатском заявил корреспонденту «Белсата», что ее деятельность на территории Беларуси якобы незаконная, схватил ее и посадил в милицейский автомобиль. Милиционеры заявили Екатерине, что ее задержали «до выяснения обстоятельств». Ее повезли в Боровлянский отдел милиции», — говорится на сайте «Белсата».

Незадолго до этого сотрудники милиции забрали у участников акции протеста две палатки, а сотрудники ГАИ составили на протестующих протоколы за нарушение ПДД.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Белсат Бульбаш-холл Куропаты СМИ задержание журналистки Персона: Екатерина Андреева

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