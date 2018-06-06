Семью завернули на границе. Дети порвали паспорт
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Семейная пара 5 июня в пункте пропуска «Мокраны» не смогла выехать за границу из-за недействительных документов.
В паспортах были вклеены скотчем несколько страниц. Как рассказали муж и жена, страницы вырвали их дети, а «починить» паспорта они решили сами. Семья планировала выехать в Украину.
Как
Всем нарушителям вынесены предупреждения, а паспорта изъяты. Теперь неудачливым путешественникам придется заменить документы.
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