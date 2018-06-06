Мужчина с топором напал на сельчан в Буда-Кошелевском районе
Происшествие произошло в деревне Бацунь (Буда-Кошелевский район) вечером в субботу, второго июня.
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Нападавший приехал из Буда-Кошелево в деревню Бацунь, где топором разбил несколько окон и дверей жилых домов, пишут
Некоторые прохожие попытались усмирить мужчину, но тот в ответ нанес им удары.
Отмечается, что пострадали двое сельчан — 1975-го и 1978-го годов рождения (у них рубленые раны носов, щек; у одного из них — перелом височной кости).
Издание сообщает, что задержанного мужчину отправили в психиатрическую лечебницу с диагнозом острое психопатическое расстройство с подозрением на шизофрению.
Как писали Naviny.by ранее, первого июня два брестчанина в нетрезвом виде угрожали прохожим топорами. Они задержаны.
В Ленинградской области белорус в ходе ссоры зарубил топором собутыльника.
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