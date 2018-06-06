9 и 16 июня возможны сбои в работе банковских карточек

Ночью 9 и 16 июня в Беларуси возможны сбои в работе некоторых банковских карточек.

Как сообщили в Банковском процессинговом центре, в эти даты будут проводиться технологические работы, связанные с обновлением программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия.

В связи с этим, в период времени с 00:00 до 06:00 возможны некоторые перерывы в обслуживании пользователей банковских карточек.

В центре предупреждают, что в этот промежуток могут возникнуть проблемы при оплате товаров в магазинах, а также при снятии наличных в банкоматах.