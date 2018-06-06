Всемирный банк: перспективы роста белорусской экономики остаются сложными

Всемирный банк сохраняет сдержанный оптимизм в отношении перспектив роста белорусской экономики. Это следует из июньского доклада банка «Перспективы мировой экономики» на текущий год.

Согласно оценкам Всемирного банка, рост ВВП Беларуси может составить 2,9% в 2018 году, 2,7% — в 2019-м и 2,5% — в 2020 году.

При этом в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах в целом темпы роста, по прогнозам ВБ, окрепнут в 2018 году до 4,5%, а в 2019 году достигнут 4,7% на фоне восстановления экономики стран — экспортеров сырья и стабилизации цен на сырье после их подъема в текущем году.

Вместе с тем, как отмечают эксперты Всемирного банка, на этот прогноз могут повлиять серьезные риски ухудшения показателей.

Возросла вероятность дестабилизирующей волатильности финансовых рынков, повысилась уязвимость некоторых стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран к потрясениям такого рода. Кроме того, усилились настроения в пользу протекционизма в торговле, сохраняется повышенный уровень политической неопределенности и геополитических рисков.

По мнению экономистов Всемирного банка, перспективы роста белорусской экономики остаются сложными из-за потребностей во внешнем финансировании, а также нерешенных внутренних структурных проблем.

«Хотя умеренное восстановление продолжится, поддерживаемое улучшением внутреннего и внешнего спроса, ежегодные темпы экономического роста вряд ли превысят 3% ввиду ограничений со стороны производственного сектора», — отмечается в последнем экономическом обзоре для Беларуси.

Как считают эксперты ВБ, низкие темпы роста могут привести к увеличению разрыва в доходах на душу населения между Беларусью и соседними странами, поскольку, согласно прогнозам, экономики стран Балтии и Польши будут расти в среднем выше 3% в год.

Стоит отметить, что Европейский банк реконструкции и развития дает схожий прогноз по ВВП Беларуси и ожидает, что белорусская экономика в 2018 году вырастет на 3%. Оценки банка приводятся в майском докладе об экономических перспективах стран, в которых работает ЕБРР.

В прошлом году ВВП Беларуси вырос на 2,4%. В прогноз развития на этот год правительством заложена итоговая цифра 3,5% роста экономики. За январь—февраль прирост составил 5,6%, за январь—март — 5,1%, за январь—апрель — 4,8%.