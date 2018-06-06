Чешские сенаторы считают, что перемены в Беларуси должны начаться со свободных выборов, — Лебедько

Чешские сенаторы согласны с тем, что перемены в Беларуси должны начинаться с проведения свободных выборов, сообщил БелаПАН председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько по итогам состоявшейся 6 июня в Минске встречи делегации парламентариев из Чехии с представителями белорусской оппозиции.

Во встрече участвовали восемь чешских сенаторов во главе с председателем комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Франтишеком Бубланом. Визит делегации в Беларусь проходит 4—7 июня.

С белорусской стороны во встрече помимо Лебедько участвовали Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский, Татьяна Короткевич, Николай Статкевич и Елена Анисим.

«Мы сошлись на том, что вопросом номер один для позитивных перемен в Беларуси является проведение свободных выборов. Чешские коллеги вспомнили свою историю, когда перемены в их стране начались со свободных выборов, во время которых люди могли выбрать альтернативу», — сказал Лебедько.

По словам политика, на встрече также обсуждалось взаимодействие сторон на международных площадках. В частности высказывалась заинтересованность в участии чешской стороны в дискуссии, проведение которой планируется в рамках берлинской сессии ПА ОБСЕ в июле.