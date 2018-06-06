В июне белорусы получат новые жировки

В системе белорусского жилищно-коммунального хозяйства появится новшество — квартиросъемщики получат жировки с QR-кодом.

Как отметили в МЖКХ, такая опция поможет упростить и ускорить процедуру поиска, обработки и оплаты предоставляемых услуг.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно войти в мобильное приложение и поднести камеру телефона к QR-коду.

Далее на экране смартфона появится лицевой счет, а также поля для ввода показаний счетчиков воды.

Абоненту, который ввел необходимые данные, после этого будет достаточно только нажать на виртуальную клавишу «оплатить», и платеж будет совершен.