Сегодня ночью в Беларуси ожидаются заморозки

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По прогнозу Белгидромета, в ночь на четверг, седьмое июня, будет достаточно холодно для данной поры года.

Фото pixabay.com

Как сообщается, территория страны будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С.

Во второй половине дня температура повысится до +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

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Тэги: заморозки прогноз погоды

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