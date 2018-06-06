Сегодня ночью в Беларуси ожидаются заморозки

По прогнозу Белгидромета, в ночь на четверг, седьмое июня, будет достаточно холодно для данной поры года.

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Как сообщается, территория страны будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +2..+8°С, в отдельных районах на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С.

Во второй половине дня температура повысится до +16..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.