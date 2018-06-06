Беларусь сыграла вничью с Венгрией

Национальная сборная Беларуси, показав неплохой футбол, сыграла вничью в товарищеском матче с командой Венгрии — 1:1. Матч прошел 6 июня в Бресте.

Открыл счет в поединке на 26-й минуте Антон Сарока. Гости отыгрались очень быстро — мяч забил Роланд Варга (29-я).

Состав хозяев: Горбунов, Шитов, Сиваков, Поляков, Володько, Маевский, Кисляк (Карницкий, 62), Драгун, Савицкий (Ковалев, 71), Стасевич (Скавыш, 83), Сарока (Лаптев, 71). Запасные: Гутор, Щербицкий, Веретило, Матвейчик, Гаврилович, Павловец, Бага, Шикавка.

9 июня в Тампере команда Игоря Криушенко проведет спарринг со сборной Финляндии.

В рейтинге ФИФА белорусская сборная занимает 79-е место, венгерская — 49-е, финская — 62-е.

Фото Миланы Харитоновой