Чиновники не видят опасности в аккумуляторном заводе в Бресте

По мнению первого замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной, аккумуляторный завод в Бресте, если будет правильно работать, не нанесет ущерба экологии.

Фото: brest.greenbelarus.info

Чиновница отметила, что на предприятии не предусмотрено литейного производства, а это означает, что не будет плавильных процессов.

Она утверждает, что в соответствии с регламентами завод отнесен к пятой категории опасности: «С точки зрения выбросов в атмосферный воздух — это наименее опасный класс производств».

Недавно брестские власти запретили акцию против строительства предприятия. Мероприятие намечалось на 3 июня в центре города с целью выразить публичный протест против строительства под Брестом завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», загрязнения окружающей среды действующими предприятиями группы ПАК, а также проинформировать жителей региона о вреде свинца и его соединений для здоровья людей и окружающей среды.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Почти 37 тыс. подписей против строительства завода были переданы в Администрацию президента в феврале. Однако созданная в связи с обращением правительственная комиссия не выявила нарушений в реализации проекта по строительству завода. 17 мая на этот ответ была направлена соответствующая жалоба на имя Александра Лукашенко.

С 25 февраля каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода. Они стоят группами, общаются, обсуждают новости, связанные со строительством предприятия, кормят голубей.