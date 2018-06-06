«Бывает всякое». На «Славянском базаре» мышь не проскочит

Руководство главного в Беларуси музыкального форума — «Славянский базар в Витебске» выступает за жесткие меры безопасности.

Как рассказал директор фестиваля «Славянский базар» Александр Сидоренко, милиция каждый год делает все возможное для безопасности.

«Я двумя руками за то, чтобы все необходимые меры, которые можно принять, были приняты в обязательном порядке», — приводит БЕЛТА слова менеджера.

По его словам, во время фестиваля бывает всякое, поэтому и существует двойной контроль: «Всегда стоят рамки своей службы безопасности, строго соблюдаются условия аккредитации».

Мерами безопасности он объяснил ограничение нахождения журналистов за кулисами.

Сидоренко убежден, что отказываться от любых мер не стоит, так как безопасность превыше всего.