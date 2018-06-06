Молочная война продолжается: Россельхознадзор нашел нитраты в продукции шести белорусских предприятий

/ Экономика
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Молочное белорусско-российское противостояние продолжается. Россельхознадзор обнаружил нитраты в молочной продукции пяти белорусских предприятий.

Фото pxhere.com

Как сообщила РИА «Новости» официальный представитель службы Юлия Мелано, Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов с территории Беларуси.

По ее словам, нитраты были найдены у следующих предприятий:

  • ОАО «Минский молочный завод №1»,
  • СООО «Данон Пружаны»,
  • ГП «Молочный гостинец»,
  • Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
  • Нарочанский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,
  • ПУП «Оршанский молочный комбинат».

По словам представителя Россельхознадзора, наличие выявленных нитратов не допускается в «молочке» по техрегламенту Таможенного союза.

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Тэги: молочная война Россельхознадзор Персона: Юлия Мелано

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