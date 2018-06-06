Молочная война продолжается: Россельхознадзор нашел нитраты в продукции шести белорусских предприятий
Молочное белорусско-российское противостояние продолжается. Россельхознадзор обнаружил нитраты в молочной продукции пяти белорусских предприятий.
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По ее словам, нитраты были найдены у следующих предприятий:
- ОАО «Минский молочный завод №1»,
- СООО «Данон Пружаны»,
- ГП «Молочный гостинец»,
- Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
- Нарочанский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,
- ПУП «Оршанский молочный комбинат».
По словам представителя Россельхознадзора, наличие выявленных нитратов не допускается в «молочке» по техрегламенту Таможенного союза.
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