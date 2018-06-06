Молочная война продолжается: Россельхознадзор нашел нитраты в продукции шести белорусских предприятий

Молочное белорусско-российское противостояние продолжается. Россельхознадзор обнаружил нитраты в молочной продукции пяти белорусских предприятий.

Фото pxhere.com

Как сообщила РИА «Новости» официальный представитель службы Юлия Мелано, Россельхознадзор крайне обеспокоен ситуацией с поставками молочной продукции с наличием нитратов с территории Беларуси.

По ее словам, нитраты были найдены у следующих предприятий:

ОАО «Минский молочный завод №1»,

СООО «Данон Пружаны»,

ГП «Молочный гостинец»,

Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,

Нарочанский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат»,

ПУП «Оршанский молочный комбинат».

По словам представителя Россельхознадзора, наличие выявленных нитратов не допускается в «молочке» по техрегламенту Таможенного союза.