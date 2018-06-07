В Дзержинске горел цех по производству лакокрасочных изделий
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В Дзержинске в первой половине дня 6 июня произошел пожар в цеху по производству лакокрасочных изделий. О возгорании в МЧС в 11:02 сообщил директор предприятия.
По прибытии к месту ЧП спасателей происходило горение внутри цеха, пламя выбивалось на крышу.
По предварительной версии загорелись лакокрасочные отложения на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха.
В результате пожара повреждены две вертикальные бисерные мельницы, крыша цеха, закопчены стены цеха.
Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования,
Фото МЧС
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